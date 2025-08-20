পুষ্কর-নাইমদের বাদ দিয়ে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা, ফেডারেশনে বাগ্বিতণ্ডা
অনুশীলন শেষে গতকাল বিকেলে মাঠেই সব খেলোয়াড়কে জড়ো করে হকি এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করেন কোচ মশিউর রহমান। মাঠ থেকে ফিরে সন্ধ্যার পরই হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের কক্ষে যান বাদ পড়া খেলোয়াড়দের দুজন—পুষ্কর খীসা ও নাইম উদ্দিন। সেখানেই বাগ্বিতণ্ডার শুরু।
নাইমের দাবি, বাদ পড়ার কারণ জানতে চাওয়ার পর ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক কাজী আবু জাফর মেজাজ হারিয়ে তাঁকে গালমন্দ করেছেন।
এ নিয়ে আজ নাইম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি আর মিমো ভাই মিলে সাধারণ সম্পাদকের কক্ষে গিয়েছিলাম। তখন সাধারণ সম্পাদককে বলি ‘‘ভাই, আমাদের যেভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে এটা আনফেয়ার।’’ এরপর সাধারণ সম্পাদক বিষয়টি জাফর ভাইকে বলেন। এটা শুনে উনি মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। একপর্যায়ে আমাকে গালি দেন। আমরা কি জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করি গালি খাওয়ার জন্য?’
তবে আবু জাফর অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, ‘এমন (গালি দেওয়া) কিছু হয়নি। কেউ যদি এসে কথা বলতে চায় তাহলে তো আমি কথা বলবই, আর কথার পিঠে কথা আসবে এটাই স্বাভাবিক। তার যদি অভিযোগ থাকে আমার অথরিটির কাছে করুক। অসুবিধা নেই।’
পুষ্কর খীসাও বললেন আবু জাফর গালি দিয়েছেন নাইমকে, ‘হ্যাঁ, জাফর ভাই নাইমকে গালি দিয়েছেন। আসলে আমাদের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে। ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে তাঁরা এই কাজটা করেছেন। অনুশীলনে ঠিকমতো গেম টাইমও দেওয়া হয়নি আমাদের। এক ম্যাচে ৬০ মিনিটের মধ্যে আমরা পেতাম ৮ থেকে ১০ মিনিট।’
আজ বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন। ১৮ জনের দলে নতুন মুখ চারজন—তৈয়ব আলী, মেহেদী হাসান, তানভির রহমান ও মো. আব্দুল্লাহ।
এ ছাড়া স্ট্যান্ডবাই তালিকায় থাকা শহিদুর রহমানও প্রথমবার জাতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সর্বশেষ এশিয়ান হকি ফেডারেশন (এএইচএফ) কাপ খেলা দল থেকে বাদ পড়েছেন পুষ্কর খীসা, নাইম উদ্দিন ও মাহবুব হোসেন।
আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতের রাজগিরে হবে ছেলেদের এশিয়া কাপ হকির ১২তম আসর। বাংলাদেশ দল ভারতের বিমান ধরবে ২৬ আগস্ট সকালে। প্রথম দিন বাংলাদেশ খেলবে মালয়েশিয়ার সঙ্গে। পরের দিনের প্রতিপক্ষ চায়নিজ তাইপে।
এরপর ১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে সফল দল দক্ষিণ কোরিয়া; তারা পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ আছে ২৯ নম্বরে। তিন প্রতিপক্ষের মধ্যে চায়নিজ তাইপের অবস্থান ৩৮তম। অন্য দুই দল বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে। মালয়েশিয়া ১২ নম্বরে, দক্ষিণ কোরিয়া ১৩-এ।
এশিয়া কাপের এবারের আসর ২০২৬ হকি বিশ্বকাপেরও বাছাইপর্বের অংশ। আগামী বছরের আগস্টে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডস হবে হকি বিশ্বকাপ। এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন সরাসরি ১৬ দলের সেই মহামঞ্চে জায়গা করে নেবে। সেরা ছয়ে থাকা বাকি পাঁচ দল আগামী ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বকাপ বাছাই খেলবে।
এশিয়া কাপ হকির বাংলাদেশ স্কোয়াড
হুজাইফা হোসেন, রেজাউল করিম (অধিনায়ক), সোহানুর রহমান, ফরহাদ আহমেদ, আশরাফুল ইসলাম, আমিরুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, আল নাহিয়ান, রোমান সরকার, ফজলে হোসেন, তৈয়ব আলী, তানভির রহমান, রাকিবুল হাসান, মো. আব্দুল্লাহ, আরশাদ হোসেন, ওবায়দুল হোসেন, বিপ্লব কুজুর, নুরুজ্জামান নয়ন।