পদকজয়ী বন্যা–হিমু–কুলসুম পাবেন ১০ লাখ করে টাকা

পদকজয়ী বন্যা–হিমু–কুলসুম পাবেন ১০ লাখ করে টাকা
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের ২৪তম আসর শেষ হলো আজ। শেষ দিনের বিকেলেই এল সুখবর। বাংলাদেশের তিন পদকজয়ী আর্চার—বন্যা আক্তার, হিমু বাছাড় ও কুলসুম আক্তার পেলেন পুরস্কারের ঘোষণা।
এবারের প্রতিযোগিতায় কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা জিতেছেন হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন কুলসুম। এই ৩ জনকে ১০ লাখ করে টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ।
আর্মি স্টেডিয়ামে আজ পুরস্কার বিতরণী শেষে এ ঘোষণা দেন তিনি। আর্চারিতে বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী আসিফ মাহমুদ বললেন, ‘আশা করি, আর্চারির মাধ্যমে আমরা অলিম্পিকে সোনা পাব। এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের হয়ে যে তিনজন পদক পেয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমরা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ১০ লাখ টাকা করে পুরস্কার দেব।’
ঘোষণা শোনার পর আর্চারদের মুখে ছিল চওড়া হাসি। বন্যা আক্তার মনে করেন, এমন পুরস্কার তাঁদের খেলায় আরও মনোযোগী করবে। বললেন, ‘এর চেয়ে খুশির খবর আর কিছু নেই। এতে আর্চারিতে আমাদের আগ্রহ আরও বাড়বে। আমরা আরও মনোযোগী হতে পারব।’
আর্থিক প্রণোদনা থাকলে খেলোয়াড়দের বিদেশে চলে যাওয়ার প্রবণতাও কমবে বলে মনে করেন বন্যা। তাঁর ভাষায়, ‘অনেকেই হয়তো আর্চারি ছেড়ে বিদেশে চলে যান। এমন পুরস্কার থাকলে সেই সম্ভাবনাও কমে আসবে। সব মিলিয়ে আমি খুবই খুশি।’
এবারের এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে ৬ সোনা, ৩ রুপা ও ১ ব্রোঞ্জসহ ১০টি পদক নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ভারত। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ কোরিয়া জিতেছে ২ সোনা, ৪ রুপা ও ৪ ব্রোঞ্জ।