এশিয়ান গেমসে উশুতে বাংলাদেশের পদক নিশ্চিত

এশিয়ান গেমসে উশুতে বাংলাদেশের পদক নিশ্চিত
আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে উশুতে বাংলাদেশের অন্তত একটি পদক নিশ্চিত হয়েছে। মেয়েদের ৫২ কেজি ওজন শ্রেণিতে আজ সেমিফাইনালে উঠে এই সাফল্য এনে দিয়েছেন বাংলাদেশের জিন্নাত আক্তার।
প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়েছিলেন জিন্নাত। এরপর দ্বিতীয় রাউন্ডে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার তিসারা দিয়া ফ্লোরেন্টিনা। তবে অতিরিক্ত ওজনের কারণে প্রতিযোগিতা থেকে ডিসকোয়ালিফাইড হন ইন্দোনেশিয়ার এই খেলোয়াড়। ফলে জিন্নাতকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এর মধ্য দিয়ে তিনি জায়গা করে নেন সেমিফাইনালে।
জিন্নাতের সেমিফাইনালে ওঠার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উশু ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দিলদার হোসেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, ‘জিন্নাত সেমিফাইনালে জিততে পারলে আমরা সোনার পদকের লড়াইয়ে নামব; আর যদি সেমিফাইনালে হেরেও যায়, তাহলেও এই ইভেন্টে বাংলাদেশের ব্রোঞ্জপদক নিশ্চিত।’
সেমিফাইনালে জিন্নাতের প্রতিপক্ষ চীনের এক প্রতিযোগী। আগামীকাল চীনের এই খেলোয়াড়ের বিপক্ষে লড়বেন বাংলাদেশের জিন্নাত। সেমিফাইনালে জিতলে সোনার পদকের লড়াইয়ে নামবেন তিনি আর হারলেও ব্রোঞ্জপদক নিয়েই ফিরবেন।
এদিকে পুরুষদের ৫৬ কেজি ওজন শ্রেণিতে বাংলাদেশের সজীব হোসেনের যাত্রা শেষ হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। ফলে এই ইভেন্টে আর পদকের লড়াইয়ে নেই তিনি।