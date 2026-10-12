কারা আছেন হকির চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে

কারা আছেন হকির চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে
২৭ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর ভারতের জলন্ধর ও মোহালিতে অনুষ্ঠিত হবে হকির এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। টুর্নামেন্ট সামনে রেখে আগামী বুধবার ঢাকার মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ পুরুষ হকি দলের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। এ প্রতিযোগিতার জন্য আজ ২৬ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে হকি ফেডারেশন। দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন পিটার গেরহার্ড।
ঘোষিত দলে নতুন মুখ তৈয়ব আলী, মো. আবদুল্লাহ ও তানভীর রহমান। এই তিন খেলোয়াড়ের কেউই এখনো জাতীয় দলের হয়ে খেলেননি। তৈয়ব আলী ও মো. আবদুল্লাহ গত মাসে চীনে অনুষ্ঠিত জুনিয়র এশিয়া কাপে খেলেছেন। আর তানভীর রহমান অংশ নিয়েছিলেন ২০২৫ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত জুনিয়র বিশ্বকাপে।
এদিকে জাতীয় দলে আবার ডাক পেয়েছেন মেহরাব হাসান, নুরুজ্জামান নয়ন, আবেদ উদ্দিন ও নাহিয়ান শুভ। এই চার খেলোয়াড় সর্বশেষ জাপানের আইচি-নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের দলে ছিলেন না।
এশিয়ান গেমসে সপ্তম হওয়ায় বাংলাদেশের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার কথা ছিল না। তবে পাকিস্তান টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানোয় সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ। এই প্রতিযোগিতায় এর আগে মাত্র একবার অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশ। ২০২১ সালে প্রিলিমিনারি রাউন্ডে চারটি ম্যাচ খেলে সব কটিতেই হেরেছিল লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।
এবার বাংলাদেশের সঙ্গে টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ভারত, মালয়েশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন। ২৭ অক্টোবর স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করবে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের ২৬ সদস্যের প্রাথমিক দল
বিপ্লব কুজুর, আশরাফুল হক, হুজাইফা হোসেন, আমিরুল ইসলাম, রেজাউল করিম, মেহরাব হাসান, ওবায়দুল হোসেন, খালেদ মাহমুদ, পুষ্কর খিসা, রকিবুল হাসান, মাহবুব হোসেন, আশরাফুল ইসলাম, ফারহাদ আহমেদ, রোমান সরকার, নুরুজ্জামান নয়ন, রাসেল মাহমুদ, সোহানুর রহমান, আবেদ উদ্দিন, তৈয়ব আলী, তানভীর রহমান, মো. আবদুল্লাহ, মাহমুদ হাসান, নাহিয়ান শুভ, আরশাদ হোসেন, শহিদুর রহমান ও দ্বীন ইসলাম।