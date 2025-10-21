‎যুব এশিয়ান গেমসে কাবাডিতে এল প্রথম পদক

যুব এশিয়ান গেমসে কাবাডিতে এল প্রথম পদক
আগের দুই আসরে কোনো পদক জেতেনি বাংলাদেশ। তবে এবার ইতিহাস বদলেছে। বাহরাইনের মানামায় তৃতীয় যুব এশিয়ান গেমসে প্রথম পদকের দেখা পেল বাংলাদেশ। আজ কাবাডিতে মেয়েরা ৪৭-৪০ পয়েন্টে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে। সেই জয়ের সুবাদেই নিশ্চিত হলো ব্রোঞ্জপদক।
কাবাডির নিয়ম অনুযায়ী, তৃতীয় বা চতুর্থ হলেই অন্তত ব্রোঞ্জ পাওয়া যায়। সেই হিসেবে ‘এ’ গ্রুপে পাঁচ দলের মধ্যে চতুর্থ হয়েও পদক জিতেছে মেয়েরা।
প্রথম তিন ম্যাচ হেরে যাওয়ায় আজকের ম্যাচটা ছিল তাদের জন্য একেবারে ডু অর ডাই। শুরু থেকেই লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। প্রথমার্ধে এগিয়ে যায় ২৫-১৮ পয়েন্টে। দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কা। সমানতালে চলে লড়াই। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়ার্ধে স্কোর সমান ২২-২২ হলেও দুই অর্ধ মিলিয়ে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে জয় উৎসবটা করে বাংলাদেশ।
কাবাডিতে ছেলেদেরও পদক জয়ের সম্ভাবনা আছে। এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলে দুই জয় পেয়েছে তারা। আজ রাত ৯টায় থাইল্যান্ডের বিপক্ষে নামবে বাংলাদেশ।
যুব এশিয়ান গেমসের মূল পর্ব শুরু হবে আগামীকাল। তার আগে গত ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে কাবাডি। ৪৫ দেশের প্রায় চার হাজার অ্যাথলেট অংশ নিচ্ছেন এবারের আসরে। ২০০৯ সালে সিঙ্গাপুরে হওয়া প্রথম যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ থেকে চার খেলায় অংশ নিয়েছিলেন মোট ১২ জন অ্যাথলেট।
সর্বশেষ ২০১৩ সালে চীনের নানজিংয়ে হওয়া আসরে অংশ নিয়েছিলেন আট খেলার ১৯ জন খেলোয়াড়। এবার শুধু খেলার সংখ্যা নয়, বেড়েছে খেলোয়াড়ের সংখ্যাও। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ থেকে ১৩ খেলার ৬০ জন ক্রীড়াবিদ অংশ নিচ্ছেন এবারের প্রতিযোগিতায়।