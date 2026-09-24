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যেখানে শরীরই হয়ে ওঠে শিল্প—আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকসের ১৫টি মুহূর্ত

আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকসে শক্তি, ভারসাম্য, নমনীয়তা ও নিখুঁত কৌশলের সমন্বয়ে বিভিন্ন যন্ত্রে পারফর্ম করেন জিমন্যাস্টরা। এশিয়ান গেমসে জাপানের নাগোয়া সিটি জেনারেল জিমন্যাশিয়ামে আজ ছিল এই ইভেন্টের বিভিন্ন ফাইনাল। রিংস, পমেল হর্স, আনইভেন বারস, ভল্ট, ব্যালান্স বিম ও ফ্লোর এক্সারসাইজে তাঁদের নৈপুণ্যের কিছু মুহূর্ত থাকছে এই ফটো ফিচারে।
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নারী আনইভেন বারসের ফাইনালে মালয়েশিয়ার র‍্যাচেল লি ওয়েন ইয়োহ
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নারী আনইভেন বারসের ফাইনালে জাপানের মানা ওকামুরা
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পুরুষদের পমেল হর্সের ফাইনালে তাইওয়ানের চিহ-কাই লি
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পুরুষদের রিংসের ফাইনালে চীনের শিংইউ লান
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পুরুষদের রিংসের ফাইনালে ইরানের মাহদি আহমাদ কোহানি
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ফ্লোর এক্সারসাইজে চীনের চিনচিন কে
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ফ্লোর এক্সারসাইজে চীনের ওয়েই সান
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ভল্টে ওয়ার্ম-আপের সময় জাপানের মিসা নিশিয়ামা
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আনইভেন বারে ফিলিপাইনের লেভি রুইভিভার
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ব্যালান্স বিমে উত্তর কোরিয়ার উন জং পাক
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প্যারালাল বারে চীনের বোহেং ঝাং
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ফ্লোর এক্সারসাইজে চীনের চিনচিন কে
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ব্যালান্স বিমে উত্তর কোরিয়ার ইয়োন মি হান
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পুরুষদের ফ্লোর এক্সারসাইজের ফাইনালে চীনের ওয়েই সান
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ব্যালান্স বিমে জাপানের মানা ওকামুরা
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