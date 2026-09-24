যেখানে শরীরই হয়ে ওঠে শিল্প—আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকসের ১৫টি মুহূর্ত

এশিয়ান গেমস
যেখানে শরীরই হয়ে ওঠে শিল্প—আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকসের ১৫টি মুহূর্ত
আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকসে শক্তি, ভারসাম্য, নমনীয়তা ও নিখুঁত কৌশলের সমন্বয়ে বিভিন্ন যন্ত্রে পারফর্ম করেন জিমন্যাস্টরা। এশিয়ান গেমসে জাপানের নাগোয়া সিটি জেনারেল জিমন্যাশিয়ামে আজ ছিল এই ইভেন্টের বিভিন্ন ফাইনাল। রিংস, পমেল হর্স, আনইভেন বারস, ভল্ট, ব্যালান্স বিম ও ফ্লোর এক্সারসাইজে তাঁদের নৈপুণ্যের কিছু মুহূর্ত থাকছে এই ফটো ফিচারে।
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