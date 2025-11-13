এশিয়ান আর্চারি
ফাইনালে ভারতের কাছে হার হিমু-বন্যার, রুপা জিতল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ-নেপাল ফুটবল ম্যাচের কারণে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ দুই দিনের খেলা বনানীর আর্মি স্টেডিয়ামে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে আজ কম্পাউন্ড দ্বৈত ইভেন্টের ফাইনালে ভারতের কাছে ১৫১-১৫৩ ব্যবধানে হেরেছেন বাংলাদেশের দুই আর্চার হিমু বাছাড়-বন্যা আক্তার। সোনার পদক জয়ের এই লড়াইয়ে রুপা জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো বাংলাদেশকে।
২০২৩ সালে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়ান আর্চারিতে কোনো পদক জেতেনি বাংলাদেশ। তার আগে ২০২১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার ২২তম আসরে এক রুপা ও দুই ব্রোঞ্জ জিতেছিল বাংলাদেশ।
আর্চারির আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলোয় বাংলাদেশের বেশির ভাগ পদকই এসেছে রিকার্ভ ইভেন্ট থেকে।
২০২১ আর্চারি বিশ্বকাপে রোমান সানার রুপা জয়, অলিম্পিকে রোমান ও সাগরের অংশগ্রহণ সবই রিকার্ভে। কিন্তু এবার এশিয়ান আর্চারিতে কম্পাউন্ড দ্বৈতে এল রুপা। এই প্রতিযোগিতার কম্পাউন্ডে এটাই বাংলাদেশের প্রথম পদক জয়।
এবারের এশিয়ান আর্চারির কম্পাউন্ড দ্বৈতে বাংলাদেশের শুরুটা ছিল দারুণ। ভুটানকে ১৫৪-১৪৮ ব্যবধানে হারিয়ে পরের রাউন্ডে জায়গা করে নেয়। এরপর ইরানকে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেন বন্যা ও হিমু। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়াকে ১৫৮-১৫৩ পয়েন্টে পরাজিত করে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের দুই আর্চার বন্যা ও হিমুর জন্যও এটা বড় প্রাপ্তি। দুজনই প্রথমবার এশিয়ান আর্চারিতে পদক জিতেছেন। ক্যারিয়ারে এ নিয়ে ছয়টি আন্তর্জাতিক পদক পেলেন বন্যা। যার মধ্যে দলগত ইভেন্টে পাঁচটি ও ব্যক্তিগত ইভেন্টে একটি পদক জিতেছেন তিনি। হিমুর পদকের সংখ্যা বেড়ে হলো দুই।