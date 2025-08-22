অন্য খেলা

অ্যাথলেটিকসে নাটকীয়তা ও বিতর্কময় এক দিন

১৭তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিসে দেখা মিলেছে নাটকীয় এক দিনের। জাতীয় স্টেডিয়ামে পুরুষদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছেন ইমরানুর রহমান। অন্যদিকে নারীদের ১০০ মিটারে হয়েছে তুলকালাম কাণ্ড। শিরিন আক্তার নাকি সুমাইয়া দেওয়ান—কে সবার আগে ফিনিশ লাইন ছুঁয়েছেন, এ নিয়ে তৈরি হয়েছিল তুমুল বিতর্ক। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুমাইয়াকে দেশের নতুন দ্রুততম মানবী ঘোষণা করেছেন বিচারকেরা। ছবিতে ছবিতে অ্যাথলেটিকস ট্র্যাকের নাটকীয় দিনের গল্প।
ছবি দেখে বোঝার উপায় নেই শিরিন (মাঝে) নাকি সুমাইয়া (বাঁয়ে) কে এগিয়ে। দৌড় শেষে বিজয়ী নির্ধারণ করতে বেগ পেতে হয়েছে বিচারকদেরও
তানভীর আহাম্মেদ
দৌড় শেষে এক ফ্রেমে সুমাইয়া ও শিরিন। কে জিতেছেন সেটা নিয়েই হয়তো আলোচনা চলছিল তখন
তানভীর আহাম্মেদ
কর্মকর্তাদের সঙ্গে তর্ক করছেন শিরিন। যদিও প্রতিবাদ করেও শেষ পর্যন্ত বিজয়ীর মুকুট পরতে পারেননি এই দৌড়বিদ
তানভীর আহাম্মেদ
দৌড় শেষে নিজেকে ‘চ্যাম্পিয়ন’ দাবি করেছিলেন শিরিন। সেই দাবি নিয়েই হয়তো বিচারকদের কাছে গিয়েছেন তিনি
তানভীর আহাম্মেদ
পতাকা নিয়ে দুই হাত ছড়িয়ে জয় উদ্‌যাপন করছেন সুমাইয়া
তানভীর আহাম্মেদ
সবাইকে ছাড়িয়ে ফিনিশিং লাইন পেরিয়ে যাচ্ছেন ইমরানুর। সোনা জেতার পথে দৌড় তিনি সময় নিয়েছেন মাত্র ১০.৬৪ সেকেন্ড
তানভীর আহাম্মেদ
পতাকা হাতে উদ্‌যাপন করছেন মুকুট পুনরুদ্ধার করা ইমরানুর
তানভীর আহাম্মেদ
