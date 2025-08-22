অ্যাথলেটিকসে নাটকীয়তা ও বিতর্কময় এক দিন

অ্যাথলেটিকসে নাটকীয়তা ও বিতর্কময় এক দিন
১৭তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিসে দেখা মিলেছে নাটকীয় এক দিনের। জাতীয় স্টেডিয়ামে পুরুষদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছেন ইমরানুর রহমান। অন্যদিকে নারীদের ১০০ মিটারে হয়েছে তুলকালাম কাণ্ড। শিরিন আক্তার নাকি সুমাইয়া দেওয়ান—কে সবার আগে ফিনিশ লাইন ছুঁয়েছেন, এ নিয়ে তৈরি হয়েছিল তুমুল বিতর্ক। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুমাইয়াকে দেশের নতুন দ্রুততম মানবী ঘোষণা করেছেন বিচারকেরা। ছবিতে ছবিতে অ্যাথলেটিকস ট্র্যাকের নাটকীয় দিনের গল্প।
