অন্য খেলা

জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস

শিরিন নাকি সুমাইয়া—কে দ্রুততম মানবী, জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকসে বিতর্ক

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
শিরিন আক্তার নাকি সুমাইয়া দেওয়ান—কে সবার আগে ফিনিশ লাইন ছুঁয়েছেন, এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নিছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকসে দেশের দ্রুততম মানবী কে হলেন—শিরিন আক্তার নাকি সুমাইয়া দেওয়ান, এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় স্টেডিয়ামে।

আজ বিকালে মেয়েদের ১০০ মিটার শেষ হওয়ার পর প্রথমে শিরিনকে দ্রুততম মানবী ঘোষণা করা হলেও পরে বলা হয়, ফটোফিনিশে নাকি প্রথম হয়েছেন সুমাইয়া। শিরিন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন আয়োজক অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের কাছে। দ্রুততম মানবী কে— সে প্রশ্নের তাই এখনো উত্তর মেলেনি।

বিস্তারিত আসছে...।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
অন্য খেলা থেকে আরও পড়ুন