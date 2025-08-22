শিরিন নাকি সুমাইয়া—কে দ্রুততম মানবী, জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকসে বিতর্ক

জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস
শিরিন নাকি সুমাইয়া—কে দ্রুততম মানবী, জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকসে বিতর্ক
জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকসে দেশের দ্রুততম মানবী কে হলেন—শিরিন আক্তার নাকি সুমাইয়া দেওয়ান, এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় স্টেডিয়ামে।
আজ বিকালে মেয়েদের ১০০ মিটার শেষ হওয়ার পর প্রথমে শিরিনকে দ্রুততম মানবী ঘোষণা করা হলেও পরে বলা হয়, ফটোফিনিশে নাকি প্রথম হয়েছেন সুমাইয়া। শিরিন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন আয়োজক অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের কাছে। দ্রুততম মানবী কে— সে প্রশ্নের তাই এখনো উত্তর মেলেনি।
বিস্তারিত আসছে...।