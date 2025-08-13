আবারও বিশ্ব রেকর্ড ডুপ্লান্টিসের, এবার লাফালেন তিনতলা বাড়ির উচ্চতা

আবারও বিশ্ব রেকর্ড ডুপ্লান্টিসের, এবার লাফালেন তিনতলা বাড়ির উচ্চতা
আরমান্দ ‘মোন্দো’ ডুপ্লান্টিসের হাতে পোল মানেই যেন বিশ্ব রেকর্ড!
হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট মিটে গতকাল যেমন করলেন। পোল ভল্টে গড়া নিজের বিশ্ব রেকর্ড ভাঙলেন নিজেই। পোল নিয়ে ৬.২৯ মিটার উঁচুতে লাফিয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন সুইডিশ কিংবদন্তি। মাত্র এক সেন্টিমিটার ব্যবধানে ভেঙেছেন গত জুনে স্টকহোমে গড়া নিজের বিশ্ব রেকর্ড (৬.২৮ মিটার)। বুদাপেস্ট মিটে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় এই উচ্চতার বেশি লাফিয়ে ১৩তম বারের মতো বিশ্ব রেকর্ড ভাঙলেন ডুপ্লান্টিস।
চলতি বছর পোল ভল্টে এ নিয়ে তৃতীয় রেকর্ড গড়লেন ডুপ্লান্টিস। গত ফেব্রুয়ারিতে ক্লেরমন্ট–ফেরান্ডে ৬.২৭ মিটার উচ্চতা টপকে যান ২৫ বছর বয়সী এ অ্যাথলেট। বুদাপেস্টে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় বিশ্ব রেকর্ড গড়া লাফটি দেওয়ার সময় ডুপ্লান্টিসের একটি পা ও পেট বারের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। তবে লাফানোটি আইনসিদ্ধ ছিল।
১৯৮৫ সালের ১৩ জুলাই ইতিহাসের প্রথম পোল ভল্টার হিসেবে ৬ মিটার উচ্চতা লাফিয়ে পার হয়েছিলেন ইউক্রেনের কিংবদন্তি সের্গেই বুবকা। এরপর মোট ২৬ বার ভেঙেছে বিশ্ব রেকর্ড—বুবকা ভাঙেন ১২ বার, ডুপ্লান্টিস ভেঙেছেন ১৩ বার এবং একবার ভেঙেছেন রেঁনাদ লাভিলেনি। ডুপ্লান্টিস ২০২০ সালে ৬.১৭ মিটার লাফিয়ে প্রথম বিশ্ব রেকর্ড ভাঙেন।
গ্রিসের ইমানুয়েল কারালিসকে হারিয়ে বুদাপেস্ট মিটে পোল ভল্টের ইভেন্ট জিতেছেন ডুপ্লান্টিস। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর টোকিওতে শুরু হতে যাওয়া অ্যাথলেটিকসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরুর আগে এমন সাফল্য নিশ্চিতভাবেই ডুপ্লান্টিসকে তৃতীয় সোনা জয়ের প্রেরণা জোগাবে। দুইবারের এই অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন পোল ভল্টে সর্বশেষ হেরেছেন ২০২৩ সালের ২১ জুলাই মোনাকোয়। তারপর টানা ৩৩টি জয় পেয়েছেন ডুপ্লান্টিস।
ডুপ্লান্টিসের নতুন এই বিশ্ব রেকর্ডকে অন্য ভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছে সংবাদমাধ্যমগুলো। আর্জেন্টাইন সাময়িকী ‘এল গ্রাফিকো’ জানিয়েছে, একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ জিরাফের উচ্চতা সর্বোচ্চ ৫.৫ মিটার থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এ হিসেবে ডুপ্লান্টিস ৬.২৯ মিটার লাফিয়ে জিরাফের উচ্চতাকে ভালোভাবেই টপকে গেছেন। কিংবা যদি বাড়ির উচ্চতা বিচার করা হয়, একেক বাড়ির উচ্চতা একেক রকম হলেও সাধারণত ৬.২৯ মিটার উচ্চতা লাফিয়ে ডুপ্লান্টিসের আবাসিক বাড়ির তৃতীয় তলায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। বিবেচনায় দ্বিতল বাস নিয়ে এলে সেটাও খুব সহজে পেরিয়ে যাবেন ডুপ্লান্টিস। দ্বিতল বাসগুলোর উচ্চতা সাধারণত ৪ থেকে সাড়ে ৪ মিটারের মধ্যে হয়।
প্রশ্ন হচ্ছে, ডুপ্লান্টিস পোল নিয়ে সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় লাফাতে পারবেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি (এআই)। তবে ছয়বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বুবকা ২০১২ সালে একবার বলেছিলেন, ‘সঠিক কৌশলে ৬.৩০ মিটার, ৬.৪০ মিটার কিংবা ৬.৫০ মিটার লাফানো সম্ভব।’ ডুপ্লান্টিসের বাবা গ্রেগ ডুপ্লান্টিসও পোল ভল্টার ছিলেন। তাঁর মতে, ডুপ্লান্টিস এখনো নিজের সেরা ফর্মে পৌঁছাতে পারেনি। তবে তাঁর পক্ষে ৬.৪০ মিটার উচ্চতায় লাফানো সম্ভব।
এআই প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সুইডিশ অলিম্পিক কমিটি একটি মডেল প্রস্তুত করেছে, যার মাধ্যমে ডুপ্লান্টিসের লাফ বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এআই প্রযুক্তির মতে, ২০৩৩ সালে ডুপ্লান্টিসের বয়স যখন ৩৩ বছর হবে, তখন তিনি ৬.৫১ মিটার উচ্চতায় লাফাতে পারবেন!