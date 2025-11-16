যমুনায় নারী কাবাডি বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচন, বাংলাদেশের গ্রুপে ভারত

যমুনায় নারী কাবাডি বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচন, বাংলাদেশের গ্রুপে ভারত
প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনায় নারী বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচন করা হয়েছে আজ বিকেলে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ট্রফি উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন ১১টি দেশের অধিনায়ক।
আগামীকাল সোমবার মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে শুরু হবে দ্বিতীয় নারী কাবাডি বিশ্বকাপ। আজ চূড়ান্ত হয়েছে গ্রুপিং। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশ লড়বে থাইল্যান্ড, উগান্ডা, জার্মানি ও চ্যাম্পিয়ন ভারতের বিপক্ষে। ‘বি’ গ্রুপে ইরান, নেপাল, চায়নিজ তাইপে, পোল্যান্ড, কেনিয়া ও জাঞ্জিবার।
প্রথম দিনে চার ম্যাচ। বেলা তিনটায় উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ উগান্ডা। ২০১২ সালে প্রথম নারী কাবাডি বিশ্বকাপে খেলা হয়নি উগান্ডার। ‘দ্য শি গ্ল্যাডিয়েটর্স’ নামে পরিচিত উগান্ডা জাতীয় নারী কাবাডি দল আফ্রিকান চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাধারী। ২০২৩ সালে প্রথমবার এই শিরোপা জেতে তারা। এ বছর তা ধরেও রাখে। দ্বিতীয় ম্যাচে নেপালের প্রতিপক্ষ জাঞ্জিবার। দিনের তৃতীয় ম্যাচ ইরান-পোল্যান্ড, শেষ ম্যাচে চায়নিজ তাইপের প্রতিপক্ষ কেনিয়া।
বাংলাদেশ কোচ শাহনাজ পারভীন মালেকা বলেন, ‘আমাদের প্রথম ম্যাচ উগান্ডার বিরুদ্ধে। এই টুর্নামেন্টের অন্য দলগুলোর মতো তারাও পদক জয়ের লক্ষ্য নিয়েই এসেছে। তাই প্রথম ম্যাচে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। যেহেতু আমরা নিজ দেশে বিশ্বকাপ আয়োজন করছি, আমরাও কিছু ইতিবাচক অর্জন করতে চাই। ভালো শুরুর বিকল্প নেই। আমরা ভালোভাবে বিশ্বকাপ শুরু করার চেষ্টা করব।’
নারী বিশ্বকাপের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন জানিয়ে বাংলাদেশের অধিনায়ক রুপালী আক্তার বলেন, ‘সবাই মানসিকভাবে ভালো পারফরম্যান্সের জন্য প্রস্তুত। আমি আশাবাদী, দল হিসেবে আমরা কিছু ভালো অর্জন করতে পারব।’
অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষিত ‘তারুণ্যের উৎসব’ উদ্যাপনের অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ যেকোনো পর্যায়ের কাবাডি বিশ্বকাপ আয়োজন করছে। কাবাডির প্রথম নারী বিশ্বকাপ হয়েছিল ভারতের পাটনায় ২০১২ সালের মার্চে। ফাইনালে ইরানকে ২৫-১৯ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। ১৬ দেশ চার গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলেছিল। বাংলাদেশ ‘সি’ গ্রুপে অপরাজিত থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে জাপানের কাছে ১৫-১৭ পয়েন্টে হেরে বিদায় নেয়। বাংলাদেশের মেয়েরা সেবার পঞ্চম হয়েছিলেন নারী বিশ্বকাপে।
এবার আয়োজক বাংলাদেশ দলের সামনে পদক জয়ের হাতছানি। গত মার্চে ইরানে ষষ্ঠ এশিয়ান নারী কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার ব্রোঞ্জ পদক জয়ের পর থেকেই দলটি বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।
আজ ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া, আন্তর্জাতিক কাবাডি ফেডারেশনের সভাপতি বিনোদ কুমার তিওয়ারি, বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সভাপতি ও আইজিপি বাহারুল আলম, সাধারণ সম্পাদক এস এম নেওয়াজ সোহাগ।