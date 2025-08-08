পোষা কুকুরে খেয়েছে পাসপোর্ট, প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়ের এ কী বিপদ

পোষা কুকুরে খেয়েছে পাসপোর্ট, প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়ের এ কী বিপদ
খেলার মাঠে খেলা তো হয়ই, এর বাইরে হয় বিচিত্র অনেক কিছুই। মাঠে ও মাঠের বাইরের বিচিত্র সব ঘটনা নিয়েই এ আয়োজন।
লিরয় কার্টারের জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্তটা প্রায় দুঃস্বপ্নে রূপ নিচ্ছিল। নিউজিল্যান্ডের জাতীয় রাগবি দল অল ব্ল্যাকসে ডাক পাওয়ার পর তিনি দেখেন—তাঁর পাসপোর্ট চিবিয়ে ফেলেছে পোষা কুকুর!
আর্জেন্টিনার বিপক্ষে রাগবি চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দুই ম্যাচ খেলতে নিউজিল্যান্ড দল আজ শুক্রবার দেশ ছাড়বে। সেই সফরের দলে প্রথমবার জায়গা পেয়েছেন হ্যামিলটনভিত্তিক চিফসের ইউটিলিটি ব্যাক কার্টার। স্কট রবার্টসনের ঘোষিত দলে নতুন মুখ চারজন, তাঁদেরই একজন তিনি।
দলে ডাক পাওয়া ছিল কার্টারের জন্য বড় চমক। প্রস্তুতি নিতে গিয়েই বাধল যত ঝামেলা।
ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন কার্টার নিজেই, ‘পাসপোর্টটা বের করে ছবি তুলে দলের ম্যানেজারকে পাঠালাম। এরপর সেটা রেখে দিই বিছানার পাশের টেবিলে। আমার পার্টনার তখন জিমে, আর বাসায় একাই ছিল আমাদের কুকুরটা। করিডর পেরিয়ে সে উঠে পড়ে বিছানায়, এরপর পাসপোর্ট আর দাঁতের অ্যালাইনার—দুটোই চিবিয়ে ছ্যাবড়া বানিয়ে দিয়েছে।’
হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন কার্টার, ‘যাচ্ছেতাই একটা অবস্থা হয়েছিল। ইমার্জেন্সি পাসপোর্টের জন্য ছোটাছুটি করেছি। তবে এখন মনে হচ্ছে, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এমন কিছু আমার সঙ্গেই ঘটবে, কেন যেন আগেই বুঝেছিলাম।’
নিউজিল্যান্ড ১৭ আগস্ট কর্দোবায় খেলবে চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচ। এর এক সপ্তাহ পর বুয়েনস এইরেসে দ্বিতীয় ম্যাচ। চার দলের এই টুর্নামেন্টে বাকি দল দুটি হলো অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা।