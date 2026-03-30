আন্দামান সাগরের ঢেউ পেরিয়ে বাংলাদেশের দুই সাঁতারুর জয়

আন্দামান সাগরের ঢেউ পেরিয়ে বাংলাদেশের দুই সাঁতারুর জয়
থাইল্যান্ডের ক্রাবি! নীল আন্দামান সাগর, দূরে চুনাপাথরের পাহাড় আর মাঝখানে উত্তাল ঢেউ। সেই ঢেউকে সঙ্গী করেই ১০ কিলোমিটারের এক কঠিন যাত্রা শেষ করলেন বাংলাদেশের দুই সাঁতারু মোস্তাফিজুর রহমান ও হোমায়েদ ইসহাক মুন।
২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত ওশানম্যান ২০২৬ প্রতিযোগিতায় তাঁরা অংশ নেন ওপেন ওয়াটার সাঁতারের ১০ কিলোমিটার ক্যাটাগরিতে। প্রতিযোগিতাটি এমনিতেই পরিচিত কঠিন পরিবেশের জন্য—সমুদ্রের ঢেউ, স্রোত আর অনিশ্চিত আবহাওয়া মিলিয়ে প্রতিটি মুহূর্তই সেখানে চ্যালেঞ্জের।
এই প্রতিকূলতার মধ্যেই নিজের সামর্থ্য ও মানসিক দৃঢ়তার পরীক্ষা দিয়েছেন বাংলাদেশি দুই সাঁতারু।
মোস্তাফিজুর রহমান সাঁতার শেষ করেন ৪ ঘণ্টা ৪১ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে। আর হোমায়েদ ইসহাক মুন সময় নেন ৫ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড। দুজনই অংশ নেন ২৯ থেকে ৩৯ বছর বয়সভিত্তিক ক্যাটাগরিতে।
মোস্তাফিজুর রহমান দেশের পরিচিত একজন অ্যাথলেট। তিনি এর আগে ‘বাংলা চ্যানেল’ জয় করেছেন এবং স্পেনে অনুষ্ঠিত হাফ আয়রনম্যানও সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। দীর্ঘ দূরত্বের সাঁতার ও সহনশীলতার খেলাধুলায় তাঁর অভিজ্ঞতা এই প্রতিযোগিতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
অন্যদিকে হোমায়েদ ইসহাক মুনও দেখিয়েছেন ধৈর্য আর লড়াইয়ের মানসিকতা। তিনিও হাফ আয়রনম্যান ফিনিশার এবং বাংলা চ্যানেলজয়ী সাঁতারু।
ওশানম্যান সিরিজ বিশ্বজুড়ে ওপেন ওয়াটার সাঁতারের অন্যতম বড় আসর হিসেবে পরিচিত। সেখানে বাংলাদেশের দুই সাঁতারুর এই অংশগ্রহণ ও সফল সমাপ্তি শুধু ব্যক্তিগত অর্জন নয়, দেশের জন্যও এক অনুপ্রেরণার গল্প।
আন্দামান সাগরের ঢেউ থামেনি। কিন্তু সেই ঢেউয়ের মধ্যেই নিজেদের ছন্দ খুঁজে নিয়ে সামনে এগিয়েছেন মোস্তাফিজুর ও মুন—দুজনই লিখেছেন এক নীরব কিন্তু দৃঢ় সাফল্যের গল্প।