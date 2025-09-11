রাশিয়ার মতো ইসরায়েলকেও নিষিদ্ধ করতে বললেন স্পেনের ক্রীড়ামন্ত্রী

রাশিয়ার মতো ইসরায়েলকেও নিষিদ্ধ করতে বললেন স্পেনের ক্রীড়ামন্ত্রী
স্পেনের বামপন্থী জোট সরকার ফিলিস্তিনের পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। এতে স্পেনের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে।
স্পেনের ক্রীড়ামন্ত্রী পিলার আলেগ্রিয়া বলেছেন, ২০২২ সালে ইউক্রেন আক্রমণের পর রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গন থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, ঠিক একইভাবে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বর্বরতার কারণে ইসরায়েলকেও নিষিদ্ধ করা উচিত। তিনি এটিকে দ্বিচারিতা মনে করছেন।
বর্তমানে স্পেনে সাইক্লিংয়ের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট ভুয়েলতা আ এস্পানিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত ২৩ আগস্ট শুরু প্রতিযোগিতার ৮০তম আসরটি শেষ ১৪ সেপ্টেম্বর। এই প্রতিযোগিতায় ইসরায়েল-প্রিমিয়ার টেক নামের একটি দল অংশ নিচ্ছে, যা নিয়ে স্পেনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা গেছে। স্পেন সরকার অনেক আগে থেকেই ইসরায়েলের গাজা অভিযানকে গণহত্যা বলে আসছে।
অবশ্য প্রিমিয়ার টেক ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় দল নয়, এটি ইসরায়েলি-কানাডিয়ান ধনকুবের সিলভান অ্যাডামসের মালিকানাধীন একটি বেসরকারি দল। তবে দলটি প্রবল বিক্ষোভের মুখেও সাইক্লিং প্রতিযোগিতা থেকে সরে না দাঁড়ানোয় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাদের প্রশংসা করেছেন। এতে স্পেনে প্রিমিয়ার টেককে নিয়ে ক্ষোভ আরও বেড়েছে।
স্পেনের রেডিও স্টেশন কাদেনা এসইআরকে দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী পিলার আলেগ্রিয়া বলেন, ‘এটি ব্যাখ্যা করা ও বোঝা কঠিন যে এখানে দ্বিচারিতা আছে। যখন প্রতিদিন আমরা গণহত্যা, হত্যাযজ্ঞ, ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি, তখন আমার মতে আন্তর্জাতিক ফেডারেশন ও কমিটিগুলোর উচিত ২০২২ সালের (রাশিয়ার) মতো একই সিদ্ধান্ত নেওয়া।’
৪৭ বছর বয়সী এই রাজনীতিবিদ আরও বলেন, ‘তারা (ইসরায়েল) ৬০ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে, শিশু-নবজাতকেরা না খেয়ে মরছে, হাসপাতাল ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই খেলাধুলার ক্ষেত্রেও রাশিয়ার মতো একটি অবস্থান নেওয়া জরুরি। রাশিয়ান কোনো দল, ক্লাবকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেওয়া হচ্ছে না। ব্যক্তিগত ইভেন্টে খেলোয়াড়দের নিরপেক্ষ পতাকা নিয়ে, জাতীয় সংগীত ছাড়াই অংশ নিতে হচ্ছে।’
আলেগ্রিয়া চান ভুয়েলতা আ এস্পানিয়ার আয়োজকেরা যেন ইসরায়েল-প্রিমিয়ার টেক দলকে প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে দেয়। তিনি জানিয়েছেন, স্পেন সরকার চাইলেই প্রিমিয়ার টেক নিষিদ্ধ করতে পারবে না। এই সিদ্ধান্ত শুধু সাইক্লিংয়ের বিশ্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউসিআই নিতে পারে।
এবারের ভুয়েলতা আ এস্পানিয়ার কয়েকটি ধাপে বিক্ষোভের প্রভাব পড়েছে। বিক্ষোভের জেরে প্রতিযোগিতার ১১তম ও ১৬তম ধাপের দৈর্ঘ্য কমানো হয়েছে। আর আজ ১৮তম টাইম ট্রায়ালও নিরাপত্তার কারণে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।
১৪ সেপ্টেম্বর স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে ভুয়েলতা আ এস্পানিয়া শেষ হবে। শেষ ধাপে মাদ্রিদের প্রবেশমুখেও বিক্ষোভ হওয়ার আশঙ্কা আছে। ক্রীড়ামন্ত্রী আলেগ্রিয়া মনে করেন, যৌক্তিক কারণেই এই বিক্ষোভ হচ্ছে, ‘নিশ্চিতভাবেই মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করছে। খেলাধুলা কখনো চারপাশের বাস্তবতা থেকে আলাদা থাকতে পারে না।’ তবে তাঁর আশা, প্রতিযোগিতা সফলভাবেই শেষ হবে।
