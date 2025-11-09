অন্য খেলা

ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে বাংলাদেশের মারজিয়ার তিন পদক

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
পদকজয়ী তিন খেলোয়াড়ের মধ্যে বাংলাদের মারজিয়া (ডানে)বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন

‎শুটিং-আর্চারি না থাকায় ষষ্ঠ ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে পদকের খুব একটা আশা ছিল না বাংলাদেশের। কিন্তু গতকাল মধ্যরাতেই তিন পদক এনে দিয়েছেন ভারোত্তোলক মারজিয়া আক্তার।

সৌদি আরবের ‎রিয়াদে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ভারোত্তোলনের ৫৩ কেজি ওজন শ্রেণিতে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন বাংলাদেশের মারজিয়া। এই ইভেন্টে সোনা জিতেছেন তুরস্কের জানসেল ওজকেন। রুপা জেতেন ইন্দোনেশিয়ার বাসিলিয়া।

নিয়ম অনুযায়ী, ভারোত্তোলনে একজন খেলোয়াড় স্ন্যাচ, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ও টোটাল (দুই লিফটের যোগফল) তিন ক্যাটাগরিতে তিনটি পদক জিততে পারবেন।

‎বাংলাদেশের মারজিয়া প্রথমে ৫৩ কেজি স্ন্যাচে ৭২ কেজি ওজন তোলেন। এরপর ক্লিন অ্যান্ড জার্কে তোলেন ৯১ কেজি ওজন। সবশেষে স্ন্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে ১৬৩ কেজি ওজন তুলেছেন মারজিয়া। তাতে তিন ক্যাটাগরি থেকেই তিনটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন সেনাবাহিনীর এই ভারোত্তোলক।

‎একইদিন বাংলাদেশের আরও দুই ভারোত্তোলকের খেলা ছিল। ৪৮ কেজি ওজন শ্রেণিতে পঞ্চম হয়েছেন মোসাম্মত বৃষ্টি, ৬০ কেজি ওজন শ্রেণিতে ষষ্ঠ আশিকুর রহমান।

মারজিয়ার (মাঝে) গেমসে অংশ নেওয়া ক্রীড়াবিদ ও কর্মকর্তা–কোচেরা
বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন

‎‎গত ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতা চলবে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। এবারের আসরে বিশ্বের ৫৭ দেশের প্রায় ৩ হাজার ক্রীড়াবিদ পদকের জন্য লড়ছেন। যার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছেন ১০ খেলার ৩৬ জন অ্যাথলেট।

‎ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে এ নিয়ে দশটি পদক জিতল বাংলাদেশ। ২০২২ সালে তুরস্কে হওয়া এই গেমসে আর্চারি থেকে এক রুপা, দুই ব্রোঞ্জ পেয়েছিল বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে আজারবাইজানের বাকুতে শুটিং থেকে একটি করে সোনা, রুপা, ব্রোঞ্জ ও রেসলিং থেকে একটি ব্রোঞ্জ পদকও এসেছিল।

আরও পড়ুন

‎অন্ধ বাবার ‘চোখের আলো’ সুমাইয়া

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
অন্য খেলা থেকে আরও পড়ুন