নারী কাবাডি বিশ্বকাপ

চায়নিজ তাইপেকে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখল ভারত

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
চ্যাম্পিয়ন ভারত নারী কাবাডি দলবাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন

নারী কাবাডি বিশ্বকাপের শিরোপা ধরে রেখেছে ভারত। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামের ফাইনালে আজ চায়নিজ তাইপেকে ৩৫–২৮ পয়েন্টে হারিয়েছেন ভারতের মেয়েরা।

২০১২ সালে ইরানকে হারিয়ে প্রথম নারী কাবাডি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এবার ঢাকায় হওয়া দ্বিতীয় আসরে প্রথম থেকেই ছন্দে তারা। গ্রুপ পর্বে অজেয় থাকার পর সেমিফাইনালে ইরানকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কাটে ভারত।

যদিও আজ প্রথমার্ধে ভারতের বিপক্ষে দারুণ লড়াই করে চায়নিজ তাইপে। প্রথম মিনিট থেকে অনেকটা সমানতালে পারফর্ম করে দুই দল। কিন্তু বিরতির আগে ভারত প্রতিপক্ষকে অলআউট করে লিড বাড়িয়ে নেয়। শেষ পর্যন্ত ২০–১৬ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ভারত।

ফাইনালের একটি মুহূর্ত
বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন

বিরতির পর এই ব্যবধান কমানো দূরে থাক, উল্টো ম্যাচ থেকে ধীরে ধীরে ছিটকে যায় চায়নিজ তাইপে। ম্যাচ শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে চায়নিজ তাইপে ফেরার আভাস দিলেও ভারতের স্কোরটা আর ধরতে পারেনি।

ব্রোঞ্জ পেয়েই ‘সন্তুষ্ট’ বাংলাদেশ, ভারত–চায়নিজ তাইপে ফাইনাল

স্বাগতিক বাংলাদেশ আগের আসরে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিলেও এবার তাঁরা ব্রোঞ্জপদক জিতেছে। কাবাডি বিশ্বকাপে যেটা তাদের প্রথম সাফল্য।

ফাইনাল শুরুর আগে কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুই দলের অধিনায়ক
বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন

সেমিফাইনালে চায়নিজ তাইপের সঙ্গে লড়াই করে ২৫-১৮ পয়েন্টে হেরে যায় শাহনাজ পারভীনের দল।

