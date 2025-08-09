অন্য খেলা

বর্ষসেরা উদীয়মান খেলোয়াড়

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে চান মনন

আবিদুল ইসলাম
ঢাকা
বর্ষসেরা উদীয়মান খেলোয়াড় হয়েছেন দাবাড়ু মনন রেজাতানভীর আহাম্মেদ

‘আপনার জীবনে দারুণ এক মুহূর্ত এটা। একটা পুরস্কার জিতলেন, যে পুরস্কার দাবার চৌকোনা বোর্ডে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি’—কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মনন রেজা। উত্তর দিলেন খুবই ছোট্ট করে, ‘জি।’

এরপর তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হলো গত বছর তাঁর অর্জন ও সাফল্যের কথা। ২০২৪ সালে জাতীয় দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, উপমহাদেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোর্শেদের ৪৩ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভেঙে হয়েছেন দেশের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার। ওপর–নিচ মাথা ঝাঁকিয়ে এবার বললেন, ‘হুম।’

এসবই মনন করেছেন ১৫ বছরে পা রাখার আগে। এখনো তাঁর সামনে পুরো জীবন পড়ে আছে—দাবার বোর্ডে মনন আরও কত কী করবেন ভবিষ্যতের সেই জীবনে, এমন আলোচনা দেশের দাবার অঙ্গনে। সেই সম্ভাবনার কথা ভেবেই মননকে সিটি গ্রুপ–প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার ২০২৪–এর বর্ষসেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

মননের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ‘আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী আর এখন কীই–বা চান?’ মনে হচ্ছিল, আন্তর্জাতিক মাস্টার হওয়া মনন নিশ্চয়ই গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার স্বপ্নের কথাই বলবেন, যেটা থেকে খুব বেশি দূরেও নন তিনি। কিন্তু মনন ওই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ‘আমি তো অনেক কিছুই করতে চাই। কিন্তু চাইলেই তো আর পাওয়া যাবে না। এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। লাগবে অবকাঠামোগত সহযোগিতাও।’

মননের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল, পাশে বসে ছিলেন অন্য এক খেলার বর্ষীয়ান এক ক্রীড়াবিদ। তিনি একটু অবাক হয়েই বলে উঠলেন, ‘ছেলেটা ওর বয়সের চেয়ে বড়!’

মনন রেজার হাতে পুরস্কার তুলে দেন ২০০৪ সালের উদীয়মান রাসেল মাহমুদ জিমি
প্রথম আলো

মনন তাঁর বয়সের চেয়ে বড় সেই ছোট্টবেলা থেকেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় ফুটবল খেলতে ভালোবাসতেন। বাংলাদেশের আরও দশটা শিশুর মতো ক্রিকেটটাও খেলতেন। বাবা এক দিন মননকে ক্রিকেট ব্যাট কিনে দেওয়ার জন্য বাইরে নিয়ে যান। সেখানে দাবার বোর্ড দেখে মননের মনে প্রশ্ন জাগে, ‘বাবা যে খেলাটা কম্পিউটারে খেলেন, সেই খেলার বোর্ডটা এখানে কীভাবে! আমার এটাই চাই, ক্রিকেট ব্যাট নয়!’

সেই থেকে দাবা খেলার শুরু মননের। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে মনন বিদেশেও অনেক টুর্নামেন্ট জিতেছেন। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র এখন কী জিততে চান? নিশ্চয়ই স্বপ্ন গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়া? এ প্রশ্ন শোনার পর নিজের আসল স্বপ্নের কথাটা আর গোপন রাখতে পারলেন না মনন, ‘গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়া তো এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার। আমার স্বপ্ন এখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া।’

স্বপ্নকে ছুঁতে হলে স্বপ্ন দেখতে শিখতে হয়। ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মুকুট ধরে রাখা ম্যাগনাস কার্লসেনের ভক্ত মনন স্বপ্ন দেখা তো শিখেই গেছেন, এখন তাঁর স্বপ্নকে পাওয়ার পালা!

আরও পড়ুন

ক্রীড়াঙ্গনের পুনর্মিলনীতে ঋতুপর্ণার হাতে দুই পুরস্কার

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
অন্য খেলা থেকে আরও পড়ুন