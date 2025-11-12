ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করলেন জাবেদ-খই খই

ইসলামিক সলিডারিটি গেমস
ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করলেন জাবেদ-খই খই
ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে চতুর্থ পদক জয় নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। সৌদি আরবের রিয়াদে চলমান গেমসে আজ টেবিল টেনিসের মিশ্র দ্বৈতে জাবেদ আহমেদ ও খই খই মারমা জুটি এই পদক নিশ্চিত করেন।
গায়ানার সঙ্গে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। কোয়ার্টার ফাইনালে মালদ্বীপের বিপক্ষে জয় বাংলাদেশকে তুলে দিয়েছে সেমিফাইনালে। নিয়ম অনুযায়ী, সেমিফাইনালে ওঠা মানেই অন্তত ব্রোঞ্জ জয় নিশ্চিত। বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, জাবেদ-খই খই জুটি আগামীকাল সেমিফাইনালে খেলবেন বাহরাইনের জুটির বিপক্ষে।
গেমসে এর আগে ভারোত্তোলনে তিনটি পদক জিতেছে বাংলাদেশ। তিনটিই জেতেন মারজিয়া আক্তার। একই ইভেন্টে স্ন্যাচ এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে আলাদা আলাদা পদক জিতেছেন তিনি।