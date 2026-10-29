অন্য খেলা

সেই জাপানের কাছে এবার এক গোলে হার

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে ১৩–০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল বাংলাদেশহকি ফেডারেশন

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে জাপানের কাছে ১–০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ জাতীয় পুরুষ হকি দল। আগের দুই দেখায় বড় ব্যবধানে হারলেও এবার জাপানের সঙ্গে লড়াই করেছে বাংলাদেশ। তবে শেষ পর্যন্ত হার এড়াতে পারেননি রাসেল মাহমুদ জিমি–আমিরুল ইসলামরা।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর জাপানের আইচি–নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে জাপানের কাছে ৬–১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। এর আগে গত বছর হকি এশিয়া কাপেও ছিল একই ব্যবধান।

ভারতের জলন্ধরের সুরজিৎ সিং হকি স্টেডিয়ামে আজ শুরু থেকেই রক্ষণাত্মক কৌশলে খেলেছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে আক্রমণে একের পর এক চাপ তৈরি করেছে জাপান। ম্যাচে পাঁচটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নেয় তারা। তবে সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারেনি বেশির ভাগ সময়। শেষ পর্যন্ত ৪০ মিনিটে ফুজিশিমা রেইকির গোলে এগিয়ে যায় জাপান। সেটিই হয়ে থাকে ম্যাচের একমাত্র গোল।

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এর আগে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে ১৩–০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল বাংলাদেশ। আগামীকাল একই মাঠে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবেন জিমি–আমিরুলরা।

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