কমিটির সদস্যকে কোচ করে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলবেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক
গত ২৩ এপ্রিল ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনে অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। ঘোষিত সেই কমিটিতে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান রাসেল কবির এবং সদস্য হিসেবে রাখা হয় রাইসুল আলমকে।
আগামী ৭ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাইল্যান্ডের পাতায়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ব্যাডমিন্টনের ওয়ার্ল্ড সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেবে বাংলাদেশ দল। দুজনের এই দলে খেলোয়াড় হিসেবে আছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রাসেল। তাঁর সঙ্গে কোচ হিসেবে থাকবেন কমিটির সদস্য রাইসুল।
এ নিয়ে আজ রাসেল প্রথম আলোকে বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি যাব। ওটাতে আমি সব সময় খেলি। বয়স্কদের খেলা তো। কোচ হিসেবে যাবেন আমাদের ইসি মেম্বার রাইসুল আলম।’
টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার বিষয়টি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে এরই মধ্যে সরকারি অনুমতিও নিয়েছেন রাসেল ও রাইসুল। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলামের স্বাক্ষরিত অনুমতির সেই আদেশ গত ১১ আগস্ট জারি করে মন্ত্রণালয়।
সর্বশেষ ২০২৩ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়েনজুতে হয়েছিল এই টুর্নামেন্ট। যেখানে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেওয়ার কোনো তথ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়নি।
২০০৩ সাল থেকে হয়ে আসছে ব্যাডমিন্টনের এই আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। যে প্রতিযোগিতায় ৩৫ বছর বা এর চেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড়েরা অংশ নেন। যদিও ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বলছেন, বয়স্কদের টুর্নামেন্ট হওয়ায় কেউ যেতে চান না, ‘এটা বয়স্কদের টুর্নামেন্ট বলে কেউ যেতে চায় না। আমি আগে খেলেছি, তাই যাই আরকি।’
রাসেল কবিরের দাবি, তিনি এর আগে দক্ষিণ কোরিয়া ও চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিলেন।
সর্বশেষ ২০২৩ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়েনজুতে হয়েছিল এই টুর্নামেন্ট। যেখানে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেওয়ার কোনো তথ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়নি। আর ২০১৭ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেন সাবেক জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এনায়েত উল্লাহ।
ব্যাডমিন্টনের ওয়ার্ল্ড সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ খুব একটা নিয়মিত নয়। সর্বশেষ ২০১৭ সালে এনায়েত উল্লাহর পর এবার যাচ্ছেন ফেডারেশনের দুই কর্তা রাসেল ও রাইসুল।