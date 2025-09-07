জাপানের কাছে হেরে ষষ্ঠ বাংলাদেশ
এশিয়া কাপ হকির আগের আসরেও ষষ্ঠ হয়েছিল বাংলাদেশ। এবারও সেই ষষ্ঠ হয়েই ভারত থেকে ফিরছেন রাকিবুল হাসান-আশরাফুল ইসলামরা। আজ ভারতের রাজগিরের বিহার স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি হকি স্টেডিয়ামে পঞ্চম–ষষ্ঠ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জাপানের কাছে ৬-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের একমাত্র গোলটি আমিরুল ইসলামের।
র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের (২৯তম) চেয়ে ১১ ধাপ এগিয়ে থাকা জাপানের (১৮ তম) বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর প্রথম আট মিনিটে তিনবার পেনাল্টি কর্নার পায় বাংলাদেশ। কিন্তু কোনো সুযোগগুণো কাজে লাগানো যায়নি। উল্টো নবম মিনিটে প্রথম গোল হজম করে বাংলাদেশ। আর প্রথম কোয়ার্টার শেষ হওয়ার আগমুহূর্তে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জাপানের শিনোহারা রোসুকে।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারে জাপানকে গোল করতে দেয়নি বাংলাদেশ। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ কোয়ার্টারে আবারও হতাশ করেন বাংলাদেশের ডিফেন্ডাররা। ৩৫ থেকে ৩৮—এই তিন মিনিটের মধ্যে দুবার বাংলাদেশের জালে বল পাঠায় জাপান। চতুর্থ কোয়ার্টারে বাংলাদেশ ১ গোল শোধ করলেও আরও ২ গোল হজম করে।
ষষ্ঠ হয়েও সরাসরি বিশ্বকাপ বাছাই খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। এবার পাকিস্তান টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করায় আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন (এফআইএইচ) বিশেষ নিয়ম চালু করেছে। সেই নিয়মে, টুর্নামেন্টের শীর্ষ পাঁচে থাকলেই কেবল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার সুযোগ মিলবে। ষষ্ঠ হওয়া দলকে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে হবে প্লে-অফ।
তাই আজ জাপানের কাছে হেরে ষষ্ঠ হওয়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সেই তিন ম্যাচের সিরিজ জিতলেই কেবল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলতে পারবে মশিউর রহমানের দল।
সিরিজের ভেন্যু ও সময় এখনো ঠিক করেনি এশিয়ান হকি ফেডারেশন। তবে বাংলাদেশ চেষ্টা করবে ঢাকায় সিরিজটি আয়োজন করতে। আজ প্রথম আলোকে এমনটাই জানিয়েছেন হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল রিয়াজুল হাসান (অব.), ‘আমরা চেষ্টা করব ঢাকায় সিরিজটা আয়োজন করতে। যদিও আমাদের টার্ফ পুরনো। এখন এশিয়ান হকির পর্যবেক্ষক দল টার্ফ দেখার পর সন্তষ্ট হলে তো সমস্যা নেই।’
১৯৮২ থেকে এখন পর্যন্ত ১২ বার এশিয়া কাপ হকিতে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। যেখানে সর্বোচ্চ সাফল্য একবার পঞ্চম হওয়া।