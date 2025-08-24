অন্য খেলা

ট্র্যাকে পড়ে গিয়ে ইমরানুরের ডাবলের স্বপ্ন শেষ, ২০০ মিটারও হারালেন শিরিন

১৭তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার শেষ দিনে পুরুষ ও নারীদের ২০০ মিটার স্প্রিন্ট ছিল মূল আকর্ষণ। তবে প্রত্যাশা অনুযায়ী ‘ডাবল’ আসেনি ইমরানুর রহমানের। ১০০ মিটারে শিরোপা পুনরুদ্ধারের পর আশা ছিল ২০০ মিটারও জিতবেন, সেটা হলো না চোট নিয়ে মাঠ ছাড়ায়।

পুরুষদের ২০০ মিটারে দুর্ভাগ্যের শিকার হন ইমরান। দৌড় শুরুর পরপরই মাসল পুল হলে ট্র্যাকে পড়ে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। মাঠে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর নৌবাহিনীর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছেে এই ইমরানুরকে। পুরুষ ২০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন সেনাবাহিনীর তারেক রহমান। সময় লেগেছে ২১.৯০ সেকেন্ড। আবদুল মোতালেব ২২ সেকেন্ড সময় নিয়ে হয়েছেন দ্বিতীয়।

নারীদের ২০০ মিটারে শিরিন আক্তার দৌড় শেষ করেছেন ঠিকই, কিন্তু প্রথম হতে পারেননি। সেনাবাহিনীর শারীফা খাতুন সময় নিয়েছেন ২৫ সেকেন্ড, যা তাঁকে এনে দিয়েছে স্বর্ণপদক। শিরিন হয়েছেন দ্বিতীয়, তাঁর সময় ২৫.১০ সেকেন্ড।

২০১৩ থেকে দেশের স্প্রিন্ট জগতে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ১২ বার টানা ১০০ মিটার জেতার পর ২০২২ সালে একবার ১০০ মিটার হেরেছেন, সেটি সুমাইয়া দেওয়ানের কাছে। তিন বছর পর শিরিন আবার দ্রুততম মানবীর খেতাব হারিয়েছেন। এমনকি এবার ২০০ মিটারও জিততে পারেননি। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে বহুবার ডাবল জিতেছেন।

১০০ মিটার দ্বিতীয়বার জেতা সুমাইয়া দেওয়ান আজ ২০০ মিটারেও খেলার কথা ছিল। কিন্তু সুমাইয়া ২০০ মিটারে শেষ পর্যন্ত দৌড়াননি।

