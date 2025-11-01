অন্য খেলা

নরওয়ের গ্র্যান্ডমাস্টারকে রুখে দিয়ে বিশ্বকাপে দারুণ শুরু মননের, ফাহাদের হার

বিশ্বকাপ দাবায় নিজের প্রথম ম্যাচে ড্র করেছেন মনন রেজাফাইল ছবি

বিশ্বকাপ দাবায় দারুণ শুরু করেছেন বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা। ভারতের গোয়ায় আজ শুরু হওয়া প্রতিযোগিতায় নরওয়ের ২৬৩১ রেটিংধারী ২৬ বছর বয়সী গ্র্যান্ডমাস্টার আরিয়ান তারির সঙ্গে ড্র করেছেন।

বাংলাদেশের আরেক আন্তর্জাতিক মাস্টার ফাহাদ রহমান বিশ্বের সাবেক দুই নম্বর দাবাড়ু ইউক্রেনের গ্র্যান্ডমাস্টার ভাসিলি ইভানচুকের কাছে হেরে গেছেন। ২৬১৬ রেটিংধারী ৫৬ বছর বয়সী ইভানচুক ম্যাচটি ৪৩ চালে জিতে নেন। মনন ও ফাহাদ দুজনই সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেছেন। মননের ম্যাচটি ৪২ চালে ড্র হয়। মনন শেষ দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ড্র নিশ্চিত করতে পারলেও ফাহাদ নিজের সেরাটা খেলতে পারেননি। খারাপ খেলেই হেরেছেন।

প্রথম রাউন্ডের দ্বিতীয় ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে। মনন জিতলে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছাবেন। আর দ্বিতীয় রাউন্ডে যেতে পারলে সেটি হবে তাঁর জন্য বড় সাফল্য। ২০০৭ বিশ্বকাপে এনামুল হোসেন রাজীব দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছিলেন। বাংলাদেশের আর কোনো দাবাড়ু বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড পেরোতে পারেননি।

ফাহাদ রহমান হেরেছেন ভাসিলি ইভানচুকের কাছে
ফাইল ছবি

তবে আগামীকাল ড্র করলেও আরিয়ান তারির সঙ্গে প্লে–অফ খেলার সুযোগ পাবেন মনন। ফাহাদের জন্য দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ই একমাত্র পথ; ড্র করলেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হবে তাঁকে।

