আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ তিনটি আনুষ্ঠানিকতার ম্যাচ। আজ খেলা আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ে ও আফগানিস্তানের।
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইতালি
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
আফগানিস্তান-কানাডা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নারী টি-টুয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইউরোপা লিগ
ফেনেরবাচে-নটিংহাম
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
পিএওকে-সেল্তা ভিগো
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
প্যানাথিনাইকোস-প্লজেন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
সেল্টিক-স্টুটগার্ট
রাত ২টা,সনি স্পোর্টস ২
লুদোগোরেৎস-ফেরেনৎসভারোস
রাত ২টা,সনি স্পোর্টস ৫