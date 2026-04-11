আজ টিভিতে যা দেখবেন (১১ এপ্রিল ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
পিএসএলে মোস্তাফিজ–পারভেজের দল লাহোরের মুখোমুখি নাহিদ–শরীফুলদের দল পেশোয়ার। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আছে আর্সেনালের খেলা, লা লিগায় বার্সেলোনার।

পিএসএল

লাহোর-পেশোয়ার
বিকেল ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

করাচি-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

আইপিএল

পাঞ্জাব-হায়দরাবাদ
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

চেন্নাই-দিল্লি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

আর্সেনাল-বোর্নমাউথ
বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

লিভারপুল-ফুলহাম
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

লা লিগা

বার্সেলোনা-এস্পানিওল
রাত ১০-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ, ফ্যানকোড

সেভিয়া-আতলেতিকো
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ, ফ্যানকোড

বুন্দেসলিগা

ডর্টমুন্ড–লেভারকুসেন
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি লিভ

সেন্ট পাউলি–বায়ার্ন
রাত ১০-৩০ মি., সনি লিভ

