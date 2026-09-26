খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

উয়েফা নেশনস লিগে আজ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষে খেলবে ইংল্যান্ড। আজ খেলা আছে সুইজারল্যান্ড ও ক্রোয়েশিয়ারও।

এশিয়ান গেমস: ক্রিকেট

জাপান-নেপাল
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১

মালয়েশিয়া-ওমান
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

এশিয়ান গেমস

বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

ফিফা আসিয়ান কাপ

পাকিস্তান-থাইল্যান্ড
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস

ভিয়েতনাম-ফিলিপাইন
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস

উয়েফা নেশনস লিগ

স্লোভেনিয়া-স্কটল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, সনি স্পোর্টস ১

বুলগেরিয়া-লুক্সেমবুর্গ
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২

আইসল্যান্ড-এস্তোনিয়া
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ৫

চেক প্রজাতন্ত্র-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

ইংল্যান্ড-স্পেন
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

উত্তর মেসিডোনিয়া-সুইজারল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

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