আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ নভেম্বর ২০২৬)
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সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ। শারজায় চলছে আফগানিস্তান–জিম্বাবুয়ে টেস্ট। চলছে অনূর্ধ্ব–১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটও।
সিলেট টেস্ট: ২য় দিন
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
অ–১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট
ভারত–নেপাল
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
পাকিস্তান–আরব আমিরাত
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ৫
শারজা টেস্ট: ২য় দিন
জিম্বাবুয়ে–আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, ট্যাপম্যাড
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন–কভেন্ট্রি
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
সেভিয়া–আলাভেস
রাত ২টা, টি স্পোর্টস