আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ এপ্রিল ২০২৬)
লা লিগায় আজ বেতিসের মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ। আছে আইপিএল ও পিএসএল। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে মুখোমুখি আবাহনী ও ফর্টিস।
বিসিএল
পূর্বাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
আবাহনী-ফর্টিস
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
পিএসএল
হায়দরাবাদ-ইসলামাবাদ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
আইপিএল
বেঙ্গালুরু-চেন্নাই
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
লা লিগা
বেতিস-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-নটিংহাম
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১