আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ এপ্রিল ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

লা লিগায় আজ বেতিসের মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ। আছে আইপিএল ও পিএসএল। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে মুখোমুখি আবাহনী ও ফর্টিস।

বিসিএল

পূর্বাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

আবাহনী-ফর্টিস
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

পিএসএল

হায়দরাবাদ-ইসলামাবাদ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

আইপিএল

বেঙ্গালুরু-চেন্নাই
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

লা লিগা

বেতিস-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

সান্ডারল্যান্ড-নটিংহাম
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

খেলা থেকে আরও পড়ুন