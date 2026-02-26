খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ। আছে বিসিএল ওয়ানডে। রাতে আছে ইউরোপা লিগের ম্যাচ।

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ভারত-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিসিএল ওয়ানডে

উত্তরাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চল
সকাল ৯টা, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

মধ্যাঞ্চল-পূর্বাঞ্চল
সকাল ৯টা, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ইউরোপা লিগ

প্লজেন-প্যানাথিনাইকোস
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

স্টুটগার্ট-সেল্টিক
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ফেরেনৎসভারোস-লুদোগোরেৎস
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

সেল্তা ভিগো-পিএওকে
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

নটিংহাম-ফেনেরবাচে
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

গেঙ্ক-দিনামো জাগরেব
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

