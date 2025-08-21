খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ আগস্ট ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
টপ এন্ড টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ‘এ’ খেলবে মেলবোর্ন স্টারস একাডেমির বিপক্ষে।টপ এন্ড টি–টোয়েন্টি

সকালে সিপিএলে সাকিব আল হাসানের দলের ম্যাচ। বিকেলে বাংলাদেশ ‘এ’ খেলবে মেলবোর্ন স্টারস একাডেমির বিপক্ষে।

সিপিএল

অ্যান্টিগা-ত্রিনবাগো
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

হারিকেনস-রেনেগেডস
সকাল ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস

স্ট্রাইকার্স-ক্যাপিটাল
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

শিকাগো-নর্দার্ন
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

বাংলাদেশ ‘এ’-মেলবোর্ন স্টারস
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

দ্য হানড্রেড (নারী)

ওভাল-ট্রেন্ট রকেটস
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

ওভাল-ট্রেন্ট রকেটস
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন