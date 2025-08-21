আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ আগস্ট ২০২৫)
সকালে সিপিএলে সাকিব আল হাসানের দলের ম্যাচ। বিকেলে বাংলাদেশ ‘এ’ খেলবে মেলবোর্ন স্টারস একাডেমির বিপক্ষে।
সিপিএল
অ্যান্টিগা-ত্রিনবাগো
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
হারিকেনস-রেনেগেডস
সকাল ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস
স্ট্রাইকার্স-ক্যাপিটাল
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস
শিকাগো-নর্দার্ন
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ ‘এ’-মেলবোর্ন স্টারস
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
দ্য হানড্রেড (নারী)
ওভাল-ট্রেন্ট রকেটস
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
ওভাল-ট্রেন্ট রকেটস
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১