আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫)
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে টেস্ট খেলছে নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অ্যাডিলেডে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট চলছে। আছে বিগ ব্যাশ ও আইএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচও।
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট-১ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫
অ্যাডিলেড টেস্ট-২য় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
বিগ ব্যাশ লিগ
স্টারস-হারিকেনস
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি-টোয়েন্টি
নাইট রাইডার্স-জায়ান্টস
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
উয়েফা কনফারেন্স লিগ
সেলিয়ে-শেলবোর্ন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
মাইনৎস-সামসুনস্পোর
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২