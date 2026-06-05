খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ জুন ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশ-সান মারিনো আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ আজ। ম্যাচ শুরু রাত ১১টায়। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ছয়টি ম্যাচ আজ। ফ্রেঞ্চ ওপেনে আছে পুরুষ সেমিফাইনাল।

আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল

বাংলাদেশ-সান মারিনো
রাত ১১টা, টি স্পোর্টস

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ

গুলশান-সিটি ক্লাব
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস টিভি ও ইউটিউব

আবাহনী-লিজেন্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

মোহামেডান-গাজী গ্রুপ
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

অগ্রণী ব্যাংক-ব্রাদার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

লর্ডস টেস্ট-২য় দিন

ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ১

ফ্রেঞ্চ ওপেন

পুরুষ সেমিফাইনাল
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

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