আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ মার্চ ২০২৬)
নারী এশিয়ান কাপের প্রথম সেমিফাইনাল আজ। রাতে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগের চারটি ম্যাচ।
২য় নারী টি-টুয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৭-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
২য় টি-টুয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
নারী এশিয়ান ফুটবল
অস্ট্রেলিয়া-চীন
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
স্পোর্তিং-বোডো/গ্লিমট
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
চেলসি-পিএসজি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
ম্যান সিটি-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
আর্সেনাল-লেভারকুসেন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫