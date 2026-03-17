আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ মার্চ ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

নারী এশিয়ান কাপের প্রথম সেমিফাইনাল আজ। রাতে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগের চারটি ম্যাচ।

২য় নারী টি-টুয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৭-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

২য় টি-টুয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

নারী এশিয়ান ফুটবল

অস্ট্রেলিয়া-চীন
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

স্পোর্তিং-বোডো/গ্লিমট
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

চেলসি-পিএসজি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

ম্যান সিটি-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

আর্সেনাল-লেভারকুসেন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

