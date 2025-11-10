খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
চতুর্থ টি–টোয়েন্টিতে মুখোমুখি নিউজিল্যান্ড–ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জাতীয় ক্রিকেট লিগে আছে চারটি ম্যাচ।

৪র্থ টি–টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৬–১৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল

ময়মনসিংহ-ঢাকা
সকাল ৯-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল

খুলনা-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল

রাজশাহী-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল

মেয়েদের বিগ ব্যাশ লিগ

মেলবোর্ন স্টার্স–অ্যাডিলেড স্টাইকার্স
সকাল ১০–১০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফিফা অনূর্ধ্ব–১৭ বিশ্বকাপ

জার্মানি–এল সালভাদর
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., ফিফা+ টিভি

ব্রাজিল–জাম্বিয়া
রাত ৮–৪৫ মি., ফিফা+ টিভি

