আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ নভেম্বর ২০২৫)
চতুর্থ টি–টোয়েন্টিতে মুখোমুখি নিউজিল্যান্ড–ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জাতীয় ক্রিকেট লিগে আছে চারটি ম্যাচ।
৪র্থ টি–টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৬–১৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
ময়মনসিংহ-ঢাকা
সকাল ৯-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
খুলনা-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
রাজশাহী-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
মেয়েদের বিগ ব্যাশ লিগ
মেলবোর্ন স্টার্স–অ্যাডিলেড স্টাইকার্স
সকাল ১০–১০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফিফা অনূর্ধ্ব–১৭ বিশ্বকাপ
জার্মানি–এল সালভাদর
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., ফিফা+ টিভি
ব্রাজিল–জাম্বিয়া
রাত ৮–৪৫ মি., ফিফা+ টিভি