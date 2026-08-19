খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ আগস্ট ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

হেডিংলিতে আজ শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান টেস্ট। গলে চলছে শ্রীলঙ্কা-ভারত প্রথম টেস্ট। দক্ষিণ আফ্রিকায় চার দিনের ম্যাচ খেলছে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং দল।

গল টেস্ট-৫ম দিন

শ্রীলঙ্কা-ভারত
সকাল ১০-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

হেডিংলি টেস্ট-১ম দিন

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫

হকি

বিশ্বকাপ
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

চার দিনের ম্যাচ (ইমার্জিং)

বাংলাদেশ-দ. আফ্রিকা
বেলা ১-৩০ মি., ইউটিউব/ক্রিকেটসাউথআফ্রিকা

লা লিগা

আতলেতিকো-মালাগা
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

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