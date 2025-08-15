আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৫ আগস্ট ২০২৫)
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শুরু আজ। উদ্বোধনী ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের মুখোমুখি বোর্নমাউথ।
টপ এন্ড টি–টোয়েন্টি
ক্যাপিটাল–হারিকেনস
সকাল ৭–৩০ মি., টি স্পোর্টস
রেনেগেডস–স্টারস
সকাল ১০–৩০ মি., টি স্পোর্টস
নেপাল–নর্দার্ন
বেলা ২–৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল–বোর্নমাউথ
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
দ্য হানড্রেড (নারী)
সুপারচার্জার্স–বার্মিংহাম
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
সুপারচার্জার্স–বার্মিংহাম
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
টেনিস
সিনসিনাটি ওপেন
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
সিপিএল
সেন্ট কিটস–গায়ানা
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২