আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ অক্টোবর ২০২৫)
অস্ট্রেলিয়া–ভারতের শেষ ওয়ানডে আজ। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আছে একটি ম্যাচ। ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে আছে কয়েকটি বড় দলের ম্যাচ।
৩য় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া–ভারত
সকাল ৯–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া–দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৩–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস
জার্মান বুন্দেসলিগা
মনশেনগ্লাডবাখ–বায়ার্ন মিউনিখ
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড–কোলন
রাত ১০–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি–সান্ডারল্যান্ড
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নিউক্যাসল–ফুলহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড–ব্রাইটন
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ব্রেন্টফোর্ড–লিভারপুল
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
ভ্যালেন্সিয়া–ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, রাজধানী টিভি ও বিগিন অ্যাপ