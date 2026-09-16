আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬)
লা লিগায় আজ ঘরের মাঠে রেসিংয়ের মুখোমুখি বার্সেলোনা। ইউরোপা লিগে মুখোমুখি এসি মিলান ও বেনফিকা। কারাবাও কাপে মাঠে নামবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
লা লিগা
আতলেতিকো-ওসাসুনা
রাত ১১টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপ ম্যাড
বার্সেলোনা-রেসিং
রাত ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপ ম্যাড
ইউরোপা লিগ
ওমোনিয়া-সেল্তা ভিগো
রাত ১০-৪৫ মি.সনি স্পোর্টস ২
আরারাত-স্পার্তা প্রাগ
রাত ১০-৪৫ মি.সনি স্পোর্টস ৫
এসি মিলান-বেনফিকা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
লেভারকুসেন-সেলিয়ে
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
অলিম্পিয়াকোস-বিয়াওয়িস্তক
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫
কারাবাও কাপ
এভারটন-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ১২-৪৫ মি., ফ্যানকোড
ম্যান ইউনাইটেড-ব্রাইটন
রাত ১টা, ফ্যানকোড
কভেন্ট্রি-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১টা, ফ্যানকোড