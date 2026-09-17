খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

এশিয়ান গেমস নারী ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে আজ সকালে চীনের মুখোমুখি বাংলাদেশ। আছে ভারত-আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা টি-টুয়েন্টি।

এশিয়ান গেমস: নারী ক্রিকেট

বাংলাদেশ-চীন
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১

পাকিস্তান-থাইল্যান্ড
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

৩য় টি-টুয়েন্টি

ভারত-আফগানিস্তান
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ৫

২য় টি-টুয়েন্টি

ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

ইউরোপা লিগ

ক্রিট-হফেনহাইম
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

জুভেন্টাস-নাইমেগান
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

প্যালেস-পোজনানিয়ে
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

লা লিগা

বেতিস-হেতাফে
রাত ১১টা, টি স্পোর্টস

মালাগা-ভিয়ারিয়াল
রাত ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

কারাবাও কাপ

ম্যানচেস্টার সিটি-নরউইচ
রাত ১২-৩০ মি., ফ্যানকোড

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