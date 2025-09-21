খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। ইংলিশ প্রিমিয়ারে আর্সেনাল খেলবে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে। লা লিগায় আজ মাঠে নামবে বার্সেলোনা ও আতলেতিকো।

অ্যাথলেটিকস

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
সকাল ৬টা ও বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

এশিয়া কাপ ক্রিকেট

ভারত–পাকিস্তান
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

সান্ডারল্যান্ড-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বোর্নমাউথ-নিউক্যাসল
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

আর্সেনাল-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

মায়োর্কা-আতলেতিকো
রাত ৮-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

বার্সেলোনা-হেতাফে
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

সিরি আ

লাৎসিও-রোমা
বিকেল ৪-৩০ মি., ডিএজেডএন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

তুরিনো-আতালান্তা
সন্ধ্যা ৭টা, ডিএজেডএন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

ইন্টার মিলান-সাসসুয়োলো
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

বুন্দেসলিগা

ফ্রাঙ্কফুর্ট-ইউনিয়ন বার্লিন
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

লেভারকুসেন-ম’গ্লাডবাখ
রাত ৯-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

ডর্টমুন্ড-ভলফসবুর্গ
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

টেনিস

লেভার কাপ
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

সিপিএল: ফাইনাল

গায়ানা-ত্রিনবাগো
আগামীকাল সকাল ৬টা, স্টার স্পোর্টস ২

