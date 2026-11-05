আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ নভেম্বর ২০২৬)
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বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট শুরু আজ। সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপও শুরু আজ। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচের বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভুটান।
সিলেট টেস্ট: ১ম দিন
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস
অ–১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ–আফগানিস্তান
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
মালয়েশিয়া–শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ২
সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ
ভারত–পাকিস্তান
বিকেল ৪–৩০ মি., টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ–ভুটান
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
ইউরোপা লিগ
প্যালেস–হফেনহাইম
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
এস মিলান–ফেরেনৎভারোস
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
লেভারকুসেন–মার্শেই
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
আলকমার–জুভেন্টাস
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২