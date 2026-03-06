আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ মার্চ ২০২৬)
নারী এশিয়ান কাপে আজ বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ, প্রতিপক্ষ উত্তর কোরিয়া। রাতে লা লিগায় সেল্তা ভিগোর মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ।
নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল
বাংলাদেশ-উত্তর কোরিয়া
সকাল ৮টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
উজবেকিস্তান-চীন
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
নারী টেস্ট-১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ১১-২০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
বায়ার্ন-ম’গ্লাডবাখ
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
লা লিগা
সেল্তা ভিগো-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
সিরি‘আ’
নাপোলি-তুরিনো
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন