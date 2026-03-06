খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ মার্চ ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

নারী এশিয়ান কাপে আজ বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ, প্রতিপক্ষ উত্তর কোরিয়া। রাতে লা লিগায় সেল্তা ভিগোর মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ।

নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল

বাংলাদেশ-উত্তর কোরিয়া
সকাল ৮টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

উজবেকিস্তান-চীন
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

নারী টেস্ট-১ম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ১১-২০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

বায়ার্ন-ম’গ্লাডবাখ
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

লা লিগা

সেল্তা ভিগো-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

সিরি‘আ’

নাপোলি-তুরিনো
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

