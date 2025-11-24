আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ নভেম্বর ২০২৫)
নারী কাবাডি বিশ্বকাপের ফাইনাল আজ। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবলের দুটি সেমিফাইনালই আজ। রাতে প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি ইউনাইটেড ও এভারটন।
গুয়াহাটি টেস্ট-৩য় দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
রংপুর-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
নারী কাবাডি বিশ্বকাপ
ফাইনাল
বিকেল ৪-৩০ মি., টি স্পোর্টস
অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
অস্ট্রিয়া-ইতালি
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., ফিফা প্লাস
পর্তুগাল-ব্রাজিল
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-এভারটন
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
এসপানিওল-সেভিয়া
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ