আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি। চ্যাম্পিয়নস লিগে নকআউট প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে বেনফিকার মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ।
নারী ওয়ানডে
দক্ষিণ আফ্রিকা-পাকিস্তান
বিকেল ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
আতালান্তা-ডর্টমুন্ড
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
পিএসজি-মোনাকো
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
রিয়াল মাদ্রিদ-বেনফিকা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
জুভেন্টাস-গালাতাসারাই
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫