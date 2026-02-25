খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি। চ্যাম্পিয়নস লিগে নকআউট প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে বেনফিকার মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ।

নারী ওয়ানডে

দক্ষিণ আফ্রিকা-পাকিস্তান
বিকেল ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

আতালান্তা-ডর্টমুন্ড
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

পিএসজি-মোনাকো
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

রিয়াল মাদ্রিদ-বেনফিকা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

জুভেন্টাস-গালাতাসারাই
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

