আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ জানুয়ারি ২০২৬)

সিডনি টেস্টের শেষ দিন আজ। বিপিএলে আছে দুটি ম্যাচ। রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি আর্সেনাল ও লিভারপুল।

সিডনি টেস্ট-৫ম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিপিএল

নোয়াখালী-রাজশাহী
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ঢাকা-সিলেট
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিগ ব্যাশ লিগ

স্টারস-সিক্সার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

জোবার্গ-পার্ল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

আর্সেনাল-লিভারপুল
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সিরি আ

এসি মিলান-জেনোয়া
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

