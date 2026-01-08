আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ জানুয়ারি ২০২৬)
সিডনি টেস্টের শেষ দিন আজ। বিপিএলে আছে দুটি ম্যাচ। রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি আর্সেনাল ও লিভারপুল।
সিডনি টেস্ট-৫ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিপিএল
নোয়াখালী-রাজশাহী
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ঢাকা-সিলেট
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিগ ব্যাশ লিগ
স্টারস-সিক্সার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
জোবার্গ-পার্ল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল-লিভারপুল
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সিরি আ
এসি মিলান-জেনোয়া
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন