খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ আগস্ট ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

লর্ডসে চলছে ইংল্যান্ড–পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্ট। নারী টি–টুয়েন্টি এশিয়া কাপ শুরু আজ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে প্যালেসের মুখোমুখি সিটি।

গেম ডেভেলপমেন্ট ট্রফি

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯–বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৭
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস

লর্ডস টেস্ট–২য় দিন

ইংল্যান্ড–পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ২

নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেট

হংকং–থাইল্যান্ড
রাত ৮–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

প্যালেস–ম্যান সিটি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

আলাভেস–ভিয়ারিয়াল
রাত ১–৩০ মি., টি স্পোর্টস

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