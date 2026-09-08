আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬)
নারী এশিয়ান কাপে আছে বাংলাদেশ-ইউএই ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে বড় ম্যাচটা রিয়াল মাদ্রিদ-ইন্টার মিলানের।
নারী এশিয়ান কাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ-ইউএই
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইউএস ওপেন
কোয়ার্টার ফাইনাল
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
ক্লাব ব্রুগা-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১০-৪৫ মি., সনি টেন ২, ট্যাপমেড
রিয়াল মাদ্রিদ–ইন্টার মিলান
রাত ১টা, সনি টেন ২, ট্যাপমেড
এইকে এথেন্স-লিনৎস
রাত ১০-৪৫ মি., সনি লিভ, ট্যাপমেড
ডর্টমুন্ড-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, সনি লিভ, ট্যাপমেড
পোর্তো-ম্যান সিটি
রাত ১টা, সনি লিভ, ট্যাপমেড
লিল-বেতিস
রাত ১টা, সনি লিভ, ট্যাপমেড