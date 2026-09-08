খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
নারী এশিয়ান কাপে আছে বাংলাদেশ-ইউএই ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে বড় ম্যাচটা রিয়াল মাদ্রিদ-ইন্টার মিলানের।

নারী এশিয়ান কাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশ-ইউএই
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইউএস ওপেন

কোয়ার্টার ফাইনাল
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

ক্লাব ব্রুগা-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১০-৪৫ মি., সনি টেন ২, ট্যাপমেড
রিয়াল মাদ্রিদ–ইন্টার মিলান
রাত ১টা, সনি টেন ২, ট্যাপমেড
এইকে এথেন্স-লিনৎস
রাত ১০-৪৫ মি., সনি লিভ, ট্যাপমেড
ডর্টমুন্ড-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, সনি লিভ, ট্যাপমেড
পোর্তো-ম্যান সিটি
রাত ১টা, সনি লিভ, ট্যাপমেড
লিল-বেতিস
রাত ১টা, সনি লিভ, ট্যাপমেড

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