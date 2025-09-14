আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)
এশিয়া কাপে আজ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার ডার্বিতে মুখোমুখি সিটি ও ইউনাইটেড।
জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি
রাজশাহী-ঢাকা মহানগর
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস
সিলেট-রংপুর
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
১ম নারী ওয়ানডে
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস ১
অ্যাথলেটিকস
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
৩য় টি-টোয়েন্টি
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
এশিয়া কাপ ক্রিকেট
ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-লিভারপুল
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান সিটি-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
বার্সেলোনা-ভ্যালেন্সিয়া
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ
সিপিএল
গায়ানা-বার্বাডোজ
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২