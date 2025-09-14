খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

এশিয়া কাপে আজ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার ডার্বিতে মুখোমুখি সিটি ও ইউনাইটেড।

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি

রাজশাহী-ঢাকা মহানগর
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

সিলেট-রংপুর
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

১ম নারী ওয়ানডে

ভারত-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস ১

অ্যাথলেটিকস

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
বেলা ২টা,   স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

৩য় টি-টোয়েন্টি

ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

এশিয়া কাপ ক্রিকেট

ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বার্নলি-লিভারপুল
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ম্যান সিটি-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

বার্সেলোনা-ভ্যালেন্সিয়া
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

সিপিএল

গায়ানা-বার্বাডোজ
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

