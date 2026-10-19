আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ অক্টোবর ২০২৬)
চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ তৃতীয় রাউন্ড। গাবেখায় মুখোমুখি দক্ষিন আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া। আবুধাবিতে ত্রিদেশীয় সিরিজে মুখোমুখি আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ে।
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট–রংপুর
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–ঢাকা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
খুলনা–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রাজশাহী–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
গেবেখা টেস্ট: ২য় দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা, ট্যাপম্যাড
ত্রিদেশীয় সিরিজ
আফগানিস্তান–জিম্বাবুয়ে
বিকেল ৫–৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
টটেনহাম–কভেন্ট্রি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
হেতাফে–ভায়েকানো
রাত ১টা, টি স্পোর্টস