আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ আগস্ট ২০২৬)
কলম্বোয় চলছে শ্রীলঙ্কা-ভারত দ্বিতীয় টেস্ট। লা লিগায় আজ সোসিয়েদাদের মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ। আছে চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে-অফ।
কলম্বো টেস্ট-৪র্থ দিন
শ্রীলঙ্কা-ভারত
সকাল ১০-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
টপ এন্ড টি-টুয়েন্টি
অ্যাডিলেড-হোবার্ট
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস
ক্যাপিটাল টেরিটরি-নেপাল
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইমার্জিং চার দিনের ম্যাচ
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১-৩০ মি., ইউটিউব/ক্রিকেটএসএটিভি
লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ-সোসিয়েদাদ
রাত ১টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
কারাবাও কাপ
নিউক্যাসল-ওয়েস্ট ব্রম
রাত ১২-৪৫ মি., ফ্যানকোড
চ্যাম্পিয়নস লিগ: প্লে-অফ
ভাইকিং-দিনামো জাগরেব
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
লিওঁ-ফেনেরবাচে
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
এইকে-লেভস্কি
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫